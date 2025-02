Einst Hausverbot, jetzt Botschafter: Jacques Villeneuve zurück bei Williams

Einst bekam er bei Williams Hausverbot, doch nun hat der Formel-1-Rennstall Jacques Villeneuve zu seinem neuen Botschafter gemacht. Der Kanadier wird ab 2025 diese Rolle zusammen mit seinem Ex-Teamkollegen Jenson Button sowie Jamie Chadwick ausfüllen, die bereits in den vergangenen Jahren als Botschafter für das Team tätig waren.

Villeneuve ist der bislang letzte Weltmeister des Rennstalls. 1996 hatte er sein Debüt für das Team aus Grove gegeben und wurde in der Saison Vizeweltmeister hinter Teamkollege Damon Hill. Ein Jahr später sicherte er sich seinen einzigen WM-Titel beim kontroversen Rennen in Jerez, als Michael Schumacher versucht hatte, seinen Gegner von der Strecke zu rammen.

2017 erhielt er vom Team Hausverbot, weil er deren Fahrer Lance Stoll als einen der schlechtesten Rookies der Formel-1-Geschichte bezeichnet hatte. Das scheint mittlerweile vergessen zu sein, und Villeneuve darf nun sogar öffentlich für das Team tätig sein.

"Williams war ein wichtiger Teil meines Lebens, an den ich viele schöne Erinnerungen habe", sagt der Kanadier. "Ich freue mich sehr, wieder Teil der Familie zu sein und dabei zu helfen, das Erbe des Teams zu feiern und gleichzeitig seine Zukunft zu unterstützen."

Für den Weltmeister von 2009, Jenson Button, ist es in diesem Jahr genau ein Vierteljahrhundert her, seit er im Jahr 2000 sein Formel-1-Debüt für den Rennstall gegeben hatte.

"Williams hat mir meine erste Chance in der Formel 1 gegeben, und es ist unglaublich, dass wir in diesem Jahr 25 Jahre seit diesem Debüt feiern können", sagt der Brite, der bereits seit 2019 wieder für das Team tätig ist. "Botschafter für dieses Team zu sein, ist ein Privileg, und ich freue mich darauf, weiterhin zu seinem Erbe und seiner Zukunft beizutragen."

Auch Jamie Chadwick bleibt an Bord, die ebenfalls seit 2019 Teil der Williams-Familie ist und alle drei Saisons der W-Serie für sich entscheiden konnte, bevor sie in die Indy-NXT-Serie in die USA ging.

"Es ist ein Privileg, Jenson, Jacques und Jamie für das Jahr 2025 im Team zu haben", sagt Teamchef James Vowles. "Zusammen repräsentieren sie dieses ikonische Team perfekt: die Geschichte, die wir geschrieben haben, unsere stolze Tradition, in künftige Champions zu investieren und den Zugang zum Motorsport zu öffnen, und unseren Ehrgeiz und unsere Entschlossenheit, erneut Geschichte zu schreiben."

"Jenson und Jacques debütierten mit Williams in der Formel 1 und wurden Weltmeister, während Jamie als Williams-Rennfahrerin und Mentorin von Lia [Block] die Grenzen für Frauen im Motorsport durchbrochen hat. Wir freuen uns sehr, sie als Teil des nächsten Kapitels der Williams-Geschichte zu haben."