Ex-Mercedes-CEO: Verstappen würde auch in "Scheißkiste" gewinnen

Max Verstappen ist in der Formel 1 längst eine Klasse für sich. Ein ehemaliger Team-Boss geht sogar so weit, dass der Niederländer auch in schlechten Autos gewinnen würde.

Ist Max Verstappen wirklich der aktuell beste Formel-1-Fahrer oder hat der Niederländer die Königsklasse 2023 nur wegen des Materials so klar dominiert? Für Nick Fry, seines Zeichens ehemaliger Geschäftsführer des Mercedes-Formel-1-Teams, ist die Antwort klar.

Im Gespräch mit OLBG antwortet er auf die Frage, ob Verstappens Vorsprung auch bei Einheitsautos so groß wäre: "Leider muss ich sagen, dass Verstappen im Moment zeigt, dass er der beste Fahrer ist, und ich glaube nicht, dass es viel ausmachen würde."

Fry sagt über den Red-Bull-Piloten: "Es könnte ihm sogar in die Hände spielen, denn er hat gezeigt, dass er gut genug ist, um sehr anpassungsfähig zu sein, und er würde wahrscheinlich jedes der Autos besser fahren als seine Konkurrenten."

"Ich habe einmal jemanden sagen hören: 'Wenn du fahren kannst, kannst du alles fahren.' Ich glaube, es wäre egal, ob man Max in eine Scheißkiste oder ein Red-Bull-Auto setzt, er würde wahrscheinlich immer noch den Rest von ihnen schlagen", so Fry.