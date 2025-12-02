Fahrer 2026 fix: Racing Bulls bestätigen Liam Lawson und Arvid Lindblad

Red Bull bringt den nächsten seiner Junioren in die Formel 1: Arvid Lindblad kommt 2026 zu seinem Formel-1-Debüt und wird bei den Racing Bulls Isack Hadjar ersetzen, der nach nur einer Saison vom B-Team zu Red Bull an die Seite von Max Verstappen hochgezogen wird.

Liam Lawson bekommt derweil noch eine weitere Chance im Juniorteam und darf an Bord bleiben, während die Red-Bull-Reise für Yuki Tsunoda enden wird: Der Japaner bekommt im kommenden Jahr keines der vier Cockpits mehr.

Der 18-jährige Lindblad, der die britische und schwedische Staatsbürgerschaft besitzt, wird der nächste Fahrer aus der Reihe der Red-Bull-Junioren sein, der den Aufstieg in die Formel 1 schafft. Er gehört bereits seit 2021 dem Kader an und wurde von Red Bull bereits zu erfolgreichen Kartzeiten verpflichtet.

Auch nach seinem Wechsel in den Formelsport konnte er einige Erfolge erzielen: 2023 gewann er das Formel-4-Rennen in Macau und wurde Gesamtdritter in der Italienischen Formel 4, bevor er in die Formel 3 aufstieg, wo er in seinem ersten Jahr Rang vier belegte.

In diesem Jahr absolviert Lindblad seine erste Saison in der Formel 2 für das Campos-Team und konnte bislang zwei Rennen gewinnen. Ein Wochenende vor Schluss liegt er auf dem sechsten Rang der Gesamtwertung - das reicht Red Bull für den Aufstieg.

Erste Formel-1-Einsätze durfte er 2025 für die Bullen bereits absolvieren: als Freitagstester in Silverstone und Mexiko.

Lindblad: "Gibt viel zu lernen"

"Ich möchte mich bei allen bei VCARB für die Gelegenheit bedanken. Seit ich mit fünf Jahren diese Reise begonnen habe, war es immer mein Ziel, in der Formel 1 zu sein, daher ist es ein stolzer Moment, diesen Schritt zu gehen", sagt Lindblad.

"Ich bin dem Red-Bull-Juniorprogramm und meinem persönlichen Team äußerst dankbar für ihre Führung, Mentorschaft und ihr Vertrauen; ohne ihre Unterstützung wäre all das nicht möglich gewesen", so der Youngster.

"2026 wird eine große Herausforderung, und ich weiß, dass es viel zu lernen gibt, aber ich bin bereit, eng mit dem Team zusammenzuarbeiten und mich ihr zu stellen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen - es wird ein aufregendes Jahr."

Neue Chance für Liam Lawson

An Lindblads Seite wird 2026 Liam Lawson fahren, der ein turbulentes Jahr hinter sich hat. Der Neuseeländer wurde vor der Saison als neuer Teamkollege von Max Verstappen gewählt, bekam aber nur zwei Rennen Zeit, bevor er wieder zu den Racing Bulls degradiert wurde - sein Nachfolger Yuki Tsunoda schlug sich allerdings nicht besser.

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten konnte sich Lawson im B-Team wieder zurückkämpfen. Erste Punkte kamen erst in Monaco, danach konnte er sich aber deutlich stabilisieren und steigern und mit Rang fünf in Aserbaidschan sein bislang bestes Ergebnis in der Formel 1 holen.

"Ich freue mich wirklich sehr darauf, 2026 für VCARB zu fahren", sagt Lawson. "Für diese Chance werde ich weiterhin dankbar sein, besonders da wir in ein Jahr des Wandels in der Formel 1 eintreten. Ich bin bereit, mit dem Team die Arbeit aufzunehmen, während wir uns auf die herausfordernde Saison vorbereiten."

"Es wird ein aufregendes Jahr, und ich kann es kaum erwarten, es mit meinem ersten Vorsaisontest mit dem Team einzuläuten." Seinen Rookie-Teamkollegen wird er 2026 aber im Griff haben müssen, will er sich auch über das Jahr hinaus für ein Cockpit in der Formel 1 empfehlen.

Permane: Darum sind es Lawson und Lindblad

Teamchef Alan Permane erklärt, wieso die Wahl auf diese beiden Fahrer fiel: "Liam hat in diesem Jahr beeindruckende Leistungen und Professionalität gezeigt, er hat sich besonders dann hervorgetan, wenn die Bedingungen am schwierigsten waren, und wir freuen uns darauf, 2026 daran anzuknüpfen", sagt er.

"Und Arvids schnelle Entwicklung macht ihn zu einem der herausragenden jungen Talente im Sport", meint er. "Zusammen bilden sie ein starkes und dynamisches Duo, das den Ehrgeiz und den jugendlichen Geist von VCARB verkörpert, während wir in eine transformative neue Ära der Formel 1 eintreten."

Verabschieden muss er hingegen nach nur einem Jahr Hadjar, der sich der Herausforderung Max Verstappen bei Red Bull stellen wird: "Er hat eine wirklich herausragende Saison abgeliefert und außergewöhnliches Rennkönnen sowie eine Konstanz gezeigt, die weit über seine Erfahrung hinausgeht", lobt Permane.

"Er hat sich seinen Aufstieg zu Red Bull Racing voll und ganz verdient, und wir wünschen ihm nur das Beste, wenn er diese spannende neue Herausforderung in seiner Karriere angeht - wir sind stolz darauf, Teil dieser Reise gewesen zu sein."