Ferrari-Event in Mailand: Hamilton kündigt Kampf um WM-Titel an

"Der heutige Tag ist eine weitere Premiere, die ich in dieser für mich bereits jetzt unvergesslichen Saison erlebe", strahlt Lewis Hamilton, als er am Donnerstag in Mailand am bislang größten Event seiner noch jungen Zeit als Ferrari-Fahrer teilnimmt.

Bei der großen Show auf der Piazza Castello, die offiziell den Titel "Fahrer-Präsentation" trug, waren laut Angaben der Scuderia mehr als 20.000 Fans aus ganz Europa anwesend, um Hamilton und seinen Teamkollegen Charles Leclerc einmal hautnah zu erleben.

In Italien wurde das Event sogar im Fernsehen auf Sky übertragen - und Hamilton nutzte es gleich einmal für eine kleine Kampfansage. "Ich denke, wir haben alles, was wir brauchen, um um die Weltmeisterschaft zu kämpfen", so der siebenmalige Champion.

"Und ich glaube auch, dass ihr Fans unser zusätzlicher Antrieb sein könnt. Ich hoffe, wir werden viel Spaß zusammen haben", so Hamilton in Richtung der anwesenden Tifosi, die den Formel-1-Rekordweltmeister am Donnerstagnachmittag auch im Auto erleben durften.

Hamilton, Leclerc und Teamchef Frederic Vasseur präsentierten sich den Fans nämlich nicht auf der Bühne, es gab auch noch einen kleinen Showrun. Hamilton pilotierte dabei den Ferrari SF21 aus der Saison 2021, Leclerc den SF90 aus der Saison 2019.

Ins Auge stachen dem Briten jedoch auch zwei andere Autos, die bei dem Event ebenfalls vor Ort waren - allerdings nur als Ausstellungsstücke. Der Brite freute sich darüber, "vor einigen historischen Autos zu stehen, darunter auch solche, die Michael Schumacher gefahren ist."

Leclerc: "Härter als je zuvor gearbeitet"

Konkret ging es dabei um Schumachers letztes Weltmeisterauto, den F2004 aus der Saison 2004, und den 248 F1, "Schumis" letzten Formel-1-Ferrari aus der Saison 2006. Für Ferrari war es die erste Rückkehr nach Mailand mit so einer riesigen Show seit 2019.

Damals hatte man in der Metropole den 90. Geburtstag der Scuderia gefeiert. Während Leclerc vor sechs Jahren auch schon als Ferrari-Pilot mit dabei war, standen damals noch Sebastian Vettel als Teamkollege und Mattia Binotto als Teamchef an seiner Seite.

"Rot zu tragen und ein solches Ereignis zu erleben ist etwas Besonderes", betont "Debütant" Hamilton daher und Vasseur ergänzt: "Dieser Platz ist wirklich etwas Besonderes, und Ereignisse wie das heutige erinnern uns daran, wie groß die Leidenschaft für unser Team ist."

"Wir sind bereit für eine spannende Saison und ich kann euch versichern, dass wir unser Bestes geben werden", so der Teamchef. "All diese Liebe zu spüren, gibt uns einen echten Schub für die kommende Meisterschaft", verspricht auch Leclerc.

"Über den Winter haben wir härter als je zuvor gearbeitet, um in bestmöglicher Form zu sein, und wir hoffen, dass wir einige großartige Ergebnisse erzielen können, vielleicht schon in Australien", so der Monegasse rund eine Woche vor dem Saisonauftakt in Melbourne.

Dann wird es zumindest einen ersten Hinweis darauf geben, ob die Scuderia in diesem Jahr tatsächlich um den WM-Titel mitkämpfen kann.