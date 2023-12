Ferrari verrät: Formel-1-Auto 2024 wird am 13. Februar vorgestellt

Anzeige

Ferrari wird das Formel-1-Auto für die Saison 2024 am 13. Februar vorstellen. Das gab Teamchef Frederic Vasseur am Samstagabend bei einem Medientermin im Ferrari-Hauptquartier in Maranello bekannt. "Der Launch wird am 13. Februar stattfinden, einen Tag vor dem Valentinstag, und den Rest werden Sie am 13. sehen", sagte Vasseur.

Damit ist Ferrari das erste Team, das einen Termin für die Präsentation des neuen Formel-1-Autos bekannt gegeben hat . Vasseur verriet auch, dass der Nachfolger des SF-23 inten den Codenamen 676 trägt. Ob dies auch der endgültige Name des Autos sein wird, ließ der Teamchef offen.

Damit wird der neue Wagen einen Tag früher als sein Vorgänger der Öffentlichkeit präsentiert. Ferrari hatte den SF-23 am 14. Februar 2023 im Rahmen eines spektakulären Events auf der hauseigenen Teststrecke in Fiorano vorgestellt, bei dem auch das Roll-out des Autos live übertragen wurde.

Acht Tage nach der Fahrzeugpräsentation beginnen am 21. Februar bereits die offiziellen dreitägigen Testfahrten in Bahrain. "Es ist ziemlich eng", gibt Vasseur mit Blick auf den Zeitplan zu. "Der Test ist etwas früher [als 2023] und es ist eine ziemliche Herausforderung, alles unter einen Hut zu bringen."

Nach den ernüchternden Erfahrungen dieser Saison, als der SF-23 vor allem zu Saisonbeginn die hohen Erwartungen des Teams nicht erfüllte, will Vasseur keine konkreten Erwartungen für 2024 formulieren. "Ich muss nichts versprechen. Der beste Weg ist, sich darauf zu konzentrieren, was wir tun, um zu liefern.

"An Weihnachten basiert das Geschenk nur auf Versprechungen und ich möchte keine Versprechungen machen. Im März werden wir sehen, ob es ein Ostergeschenk wird", so der Franzose. Ferrari hatte 2023 mit Carlos Sainz beim Grand Prix von Singapur nur einen Sieg errungen, die übrigen 21 Rennen gingen allesamt an Red Bull.

Am Ende musste sich Ferrari im Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung um drei Punkte Mercedes geschlagen geben. Dennoch kann Vasseur der Saison 2023 auch Positives abgewinnen. "Ich bin sehr stolz auf die Reaktion des Teams während der Saison. Wir hatten eine schwierige erste Saisonhälfte bis Monza und die Reaktion war gut. Das bedeutet, dass wir als Team ziemlich gut funktionieren."