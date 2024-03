Formel 1: Blitz-Comeback von Carlos Sainz in Melbourne erwartet

Am Wochenende steht das dritte Rennwochenende der Saison an, keine 14 Tage nach dem Rennen in Dschidda und Ferrari überraschte mit einer Passage in der obligatorischen Pressemitteilung vor dem Rennen in Australien:

Durch eine Blinddarm-Operation fiel Ferrari-Pilot Carlos Sainz kurzfristig im letzten Rennen in Saudi-Arabien aus. Doch bereits beim nächsten Grand Prix in Australien soll der Spanier wieder fit sein.

Sainz-Comeback - Bearman wieder in der F2

Bedeutet also, dass der Spanier sich gut erholte und sehr wahrscheinlich für das Rennen in Melbourne der Scuderia wieder zur Verfügung steht.

Im Umkehrschluss fährt Bearman wieder in der Formel 2 für Prema Racing. Sein plötzlicher Einsatz im SF-24 in Saudi-Arabien hieß in der Konsequenz auch, dass er seine erzielte Pole Position in der F2 nicht im Rennen antreten konnte.

Im Rahmen auf die Vorbereitung auf das australische Rennwochenende ließ Sainz auch in Sachen Zukunft tief blicken: "Ja, ich werde 2025 nicht bei Ferrari fahren, aber wer weiß, was in Zukunft noch passieren wird", sagte er gegenüber "Sky Sports F1": "Ich habe ja noch zehn Jahre in meiner Karriere vor mir. Ich habe noch ein Jahr mit Ferrari. Das heißt, dass ich mich rein auf das eine Jahr mit ihnen fokussieren und das Maximum aus dem diesjährigen Paket holen kann.“

Darauf basierend glauben einige Experten im Paddock, dass Sainz einer Ferrari-Rückkehr in ferner Zukunft nicht abgeneigt wäre.