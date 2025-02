Die Formel 1 findet auch 2025 an einigen Rennwochenenden im Free-TV statt. Auch in der anstehenden Saison überträgt der Kölner Privatsender RTL in Kooperation mit Sky sieben Rennen der Königsklasse live. Los geht es mit dem zweiten Saisonlauf am 23. März beim Großen Preis von China.

Obendrein zeigt RTL den Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola am 18. Mai, den Großen Preis von Spanien in Barcelona am 1. Juni, den Großen Preis von Kanada in Montreal am 15. Juni, den Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps am 27. Juli, den Großen Preis der Niederlande in Zandvoort am 31. August sowie den Großen Preis von Las Vegas am 23. November.

Die Formel 1 startet am 16. März mit dem Großen Preis von Melbourne in die neue Saison. Das Qualifying zum Rennen am Tag zuvor ist - wie zehn weitere Qualifikationen und ein Sprint-Rennen - ebenfalls im Free-TV bei RTL zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt an allen Rennwochenenden 2025 jede Session vom ersten Training bis zum Grand Prix.