Formel 1: Fernando Alonso verlängert Vertrag mit Aston Martin bis Ende 2026

Fernando Alonso bleibt mindestens bis Ende 2026 bei Aston Martin! Der Rennstall teilte mit, dass der Spanier seinen Vertrag um mehrere Jahre verlängert hat

Fernando Alonso hat seinen Vertrag mit Aston Martin um mehrere Jahre verlängert! Wie der britische Rennstall am Donnerstagabend verkündete, wird der zweifache Formel-1-Weltmeister mindestens bis Ende 2026 in Diensten der britischen Nobelmarke stehen.

"Die Sicherung von Fernandos langfristiger Zukunft bei Aston Martin ist eine fantastische Nachricht", freut sich Teamchef Mike Krack. "Wir haben in den letzten 18 Monaten eine starke Arbeitsbeziehung aufgebaut und wir teilen die gleiche Entschlossenheit, dieses Projekt zum Erfolg zu führen."

"Wir waren in den letzten Monaten in ständigem Dialog, und Fernando hat sein Wort gehalten: Als er sich entschied, weiter Rennen zu fahren, hat er zuerst mit uns gesprochen. Fernando hat gezeigt, dass er an uns glaubt, und wir glauben an ihn."