Formel 1: Großer Preis von Bahrain im TV, Livestream und Ticker

In der Formel 1 steht das nächste Rennen an. So verfolgt ihr den Bahrain Grand Prix im TV, Livestream und Liveticker.

Nach dem Sieg von Max Verstappen in Japan geht es für die Formel-1-Fahrer an diesem Wochenende in Bahrain weiter.

Der anfängliche Anschein einer McLaren-Dominanz ist also vorerst dahin, denn Verstappen und McLaren-Pilot Lando Norris trennen in der Fahrerwertung lediglich ein Punkt.

Auf dem Bahrain International Circuit werden die Karten aber neu gemischt. Gute Nachrichten für alle Langschläfer: Früh aufstehen muss im Gegensatz zur Vorwoche niemand, um den Bahrain GP zu verfolgen.

ran zeigt, wie ihr den Großen Preis von Bahrain im TV, Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt.