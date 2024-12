Formel 1 heute live: Grand Prix von Abu Dhabi im Free-TV, Stream und Ticker

In der Formel 1 steht der Große Preis von Abu Dhabi an. ran zeigt, wann Trainings, Qualifying sowie Rennen stattfinden und wer heute live im Free-TV und Stream überträgt.

Max Verstappen hat sich zwar schon vor zwei Wochen in Las Vegas erneut zum Weltmeister gekrönt, aber das Saisonfinale in Abu Dhabi ist dennoch stets ein Highlight für alle Fans der Formel 1. In diesem Jahr sind sogar noch zwei Teams im Rennen um die Konstrukteurs-WM.

Der Vorsprung von McLaren auf Ferrari beträgt lediglich 21 Punkte (die aktuelle Teamwertung). Titelverteidiger Red Bull liegt noch 38 Zähler dahinter auf Platz drei. In der Fahrerwertung trennen Lando Norris und Charles Leclerc nur acht Zähler - wer wird Vizeweltmeister?

Es stehen außerdem mehrere Abschiede an. Im Fokus dürfte Lewis Hamilton stehen. Der Brite absolviert nach elf Jahren als Mercedes-Pilot sein letztes Rennen in der Königsklasse vor seinem Ferrari-Wechsel. Dafür muss Carlos Sainz bei der Scuderia weichen und fährt ab 2025 für Williams. Die Zukunft von Sergio Perez ist zudem mehr als ungewiss.

Bereits beim ersten freien Training trugen sich Charles und Arthur Leclerc in die Geschichtsbücher ein. Erstmals ging ein Bruderpaar an einem F1-Wochenende für einen Rennstall an den Start. Die Fahrer sorgen allerdings auch abseits des Yas Marina Circuit für Schlagzeilen.

Besonders bei Red Bull ist einiges los. Einerseits erwartet Max Verstappen sein erstes Kind, liefert sich aber gleichzeitig einen öffentlichen Streit mit Silberpfeile-Pilot George Russell. Teamchef Christian Horner reagiert wiederum mit Humor auf einen verbalen Angriff von Toto Wolff.

Eine Statistik verleiht dem Rennen zusätzliche Brisanz. Noch darf sich Hamilton mit fünf Triumphen im Emirat als Rekordsieger bezeichnen. Der zwölf Jahre jüngere Verstappen könnte allerdings mit einem Sieg gleichziehen und eine Mega-Serie ausbauen. Schließlich passierte er seit 2020 stets als Erster die Ziellinie.