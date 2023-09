Anzeige

Die Formel 1 macht vom 15. bis 17. September Halt in Singapur. So seht ihr Freie Trainings, Qualifying und Rennen live im TV und Livestream und seid im Liveticker dabei.

Max Verstappen dreht einsam seine Kreise an der Spitze der Fahrerwertung der Formel 1, mittlerweile hat der Niederländer bereits einen Vorsprung von 125 Punkten auf seinen Red-Bull-Kollegen Sergio Perez herausgefahren.

Auch beim Rennen in Monza Anfang September siegte Verstappen und baute seine Serie damit auf zehn Siege in Folge aus. Damit ist der 25-Jährige nun alleiniger Rekordhalter in dieser Kategorie vor der deutschen F1-Legende Michael Schumacher.

Beim Nachtrennen Singapur (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) zählt Verstappen naturgemäß wieder zu den Favoriten, ihn gilt es zu schlagen. Chancen dürften sich neben Perez auch Fernando Alonso (Aston Martin), Lewis Hamilton (Mercedes) sowie die beiden Ferrari-Fahrer Carlos Sainz und Charles Leclerc ausrechnen. Zumindest der Kampf um die Plätze zwei und drei dürfte Spannung versprechen.

Eher nicht um die vorderen Plätze mitfahren dürfte der deutsche Pilot Nico Hülkenberg im Haas. Beim Italien-GP in Monza gehörte der 36-Jährige zu den Verlierern und übte im Anschluss deutliche Kritik an seinem Team.

Eine Besonderheit wird es beim Singapur-GP geben. Aufgrund von Bauarbeiten wird die Strecke verkürzt, es sind vier Kurven weniger zu durchfahren. Welchen Einfluss das auf die Performance haben wird, seht ihr am Sonntag um 14 Uhr deutscher Zeit, wenn die Lichter auf dem Marina Bay Circuit ausgehen (alle Sessions im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).