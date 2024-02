Formel 1 in Bahrain: Deswegen startet die Saison schon am Samstag

Anzeige

Die Formel 1 startet mit dem Rennen in Bahrain am 2. März in ihre 75. Saison. Ungewöhnlicherweise stehen zu Beginn des Jahres gleich zwei Samstagsrennen auf dem Programm. Aber warum?

Sowohl das Rennen zum Saisonstart in Bahrain als auch das zweite in Saudi-Arabien finden an einem Samstag.

Der Start in Bahrain hat dabei organisatorische Gründe.

Da der muslimische Fastenmonat Ramadan am 10. März (Sonntag) startet, hat sich die Formel 1 dazu entschieden, den Rennstart einen Tag nach vorne zu schieben.

Um kein organisatorisches Chaos in Sachen Logistik zu generieren, wird deswegen auch das Rennen in Bahrain einen Tag früher stattfinden.