Formel 1 in Bahrain: Die Autos und Regeln der Saison 2024

Visa Cash App RB F1 Team - VCARB 01

Aus AlphaTauri wurde Visa Cash App RB - viel umständlicher ging es nicht. Einigen wir uns einfach auf "Racing Bulls"? Zumindest in Sachen Aussehen macht der neue Bolide etwas her. Der Blauton erinnert an alte Toro-Rosso-Zeiten. © Visa Cash App RB/ran.de