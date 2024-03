Formel 1 in Bahrain 2024 heute live im Free-TV, Livestream und Ticker: Das Rennen

Die Bestzeit im ersten Training der neuen Saison ging an Daniel Riccardo vom RB F1 Team. Eine 1:32.869 konnte er auf den Softreifen hinsetzen. Zweiter ist Lando Norris, dem 0,032 Sekunden in Richtung der Bestzeit gefehlt hatten. Oscar Piastri wurde mit 0,244 Sekunden Rückstand Dritter. Auch sie waren auf der weichsten Reifenmischung.

Formel 1 heute live: Der Saisonstart in Bahrain

Die Formel 1 lässt ihre Motoren wieder aufheulen und startet in ihre 75. Saison. Als großer Favorit auf den Weltmeister-Titel geht erneut der Niederländer Max Verstappen an den Start. Der 26-Jährige könnte 2024 seinen vierten Titel in Folge feiern und sich endgültig in den Olymp der Formel 1 fahren.

Aufgepasst! Das Rennen in Bahrain findet bereits am Samstag statt. Der Grund dafür sind organisatorische Gründe, da das zweite Rennen in Saudi-Arabien aufgrund des Beginns des Ramadan ebenfalls schon am Samstag über die Bühne gehen wird.

Auf neue Namen müssen sich Fans indes nicht einstellen. Zum ersten Mal in der Geschichte der "Königsklasse des Motorsports" veränderten sich die Team- und Fahrerkonstellationen von einer auf die nächste Saison nicht.

Mit Nico Hülkenberg ist somit auch weiterhin nur ein Deutscher im Fahrerfeld. Der 36-Jährige sitzt weiter im Boliden des US-amerikanischen Teams Haas. Mit den vorderen Plätzen dürfte der gebürtige Emmericher aber wohl nichts zu tun haben.

