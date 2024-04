Anzeige

Das vierte Saisonrennen der Formel 1 im Jahr 2024 steht an. Die "Königsklasse des Motorsports" macht Halt in Japan. Wer überträgt Trainings, Qualifying und Rennen live im TV und Livestream und wo gibt es Liveticker?

"When you're big in Japan, tonight. Big in Japan, be tight"! Die Formel 1 ist zu Gast in Japan. In Suzuka findet das vierte Rennen der Saison statt.

Ungewohnt, denn zum ersten Mal überhaupt findet das Rennen im "Land der aufgehenden Sonne" bereits im April statt. Bisher fuhren die Formel-1-Stars eher am Ende des Jahres in Japan ihre Runden.

Ein Blick auf die Fahrerwertung zeigt: Es ist spannend! Noch führt Max Verstappen das Feld mit 51 Punkten an. Dahinter befinden sich Charles Leclerc (47), Sergio Perez (46) und Carlos Sainz (40) jedoch in Lauerstellung. Vor allem der Spanier dürfte nach seinem Sieg in Australien besonders motiviert sein.

Zudem könnte auch das Wetter eine Rolle spielen. Am Wochenende soll es rund um Suzuka bewölkt sein. Die Vergangenheit hat gezeigt, wie unvorhersehbar das Wetter in Japan sein kann.

Wann es am Wochenende losgeht, wer die Sessions live im TV und Livestream überträgt und wo es Liveticker gibt, hat ran zusammengefasst.