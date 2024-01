Formel 1: Leclerc verlängert bei Ferrari

Leclerc betont: "Mein Traum ist es nach wie vor, mit Ferrari die Weltmeisterschaft zu gewinnen, und ich bin mir sicher, dass wir in den kommenden Jahren gemeinsam tolle Zeiten erleben und unsere Fans glücklich machen werden."

"Dieses Team ist meine zweite Familie, seit ich 2016 in die Ferrari Driver Academy eingetreten bin. Wir haben gemeinsam viel erreicht und in den letzten fünf Jahren durch dick und dünn gekämpft. Ich glaube jedoch, dass das Beste noch vor uns liegt und ich kann es kaum erwarten, dass diese Saison beginnt, um weitere Fortschritte zu machen und bei jedem Rennen konkurrenzfähig zu sein."

"Ich bin sehr froh zu wissen, dass ich den Rennanzug der Scuderia Ferrari noch mehrere Saisons lang tragen werde", sagt der fünfmalige Grand-Prix-Sieger. "Für dieses Team zu fahren, ist mein Traum, seit ich drei Jahre alt war: Ich habe den Großen Preis von Monaco vom Fenster der Wohnung eines Freundes an der Ecke Sainte Dévote aus verfolgt und immer nach den roten Autos Ausschau gehalten."

Charles Leclerc fährt weiter für Ferrari. Wie der Formel-1-Traditionsrennstall am Donnerstag bekannt gab, hat der 26-jährige Monegasse eine Vertragsverlängerung unterzeichnet. Wie lange sein neues Arbeitspapier läuft, blieb offen. "Ich bin sehr glücklich, den Rennanzug von Ferrari noch einige weitere Saisons zu tragen", sagte Leclerc. Sein alter Vertrag wäre Ende 2024 ausgelaufen.

"Charles' Bindung an die Scuderia geht über die eines Fahrers und eines Teams hinaus, denn er ist seit acht Jahren Teil der Ferrari-Familie, und zwar schon zu einer Zeit, als er noch nicht einmal das Emblem des Springenden Pferdes auf seinem Rennanzug trug", so Teamchef Frederic Vasseur.

Leclerc war 2019 als Teamkollege von Sebastian Vettel zu Ferrari gekommen, nachdem er eine Saison bei Sauber gefahren war. In seinen fünf Jahren bei Ferrari hat der 26-Jährige dabei 23 Polepositions, fünf Siege und 30 Podestplätze geholt. Sein bestes WM-Ergebnis war die Vizemeisterschaft hinter Max Verstappen 2022.

Auch Carlos Sainz möchte verlänger

"Seine Werte und die unseres Teams sind eng miteinander verwoben, und so war es nur natürlich, dass wir uns über die Verlängerung unserer Zusammenarbeit einig waren. Wir kennen ihn für seinen unermüdlichen Willen, an die Grenzen zu gehen, und wir schätzen seine außergewöhnlichen Fähigkeiten, wenn es darum geht, in einem Rennen zu kämpfen und zu überholen."

"Wir sind entschlossen, Charles ein Siegerauto zu geben, und ich weiß, dass seine Entschlossenheit und sein Engagement den Unterschied ausmachen können, wenn es darum geht, unsere Ziele zu erreichen", so Vasseur.

2023 hatte Leclerc den fünften Platz in der Meisterschaft belegt. Wer nach der Saison 2024 sein Teamkollege sein wird, steht noch nicht fest, denn auch der Vertrag von Teamkollege Carlos Sainz läuft nach der kommenden Saison aus. Auch der Spanier würde gerne verlängern.