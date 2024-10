Formel 1 live: Grand Prix der USA in Austin im Free-TV, Stream und Ticker

In der Formel 1 steht der Große Preis der USA in Austin an. ran zeigt, wann Training, Qualifying, Sprint-Rennen und Rennen stattfinden und wer live im TV und Stream überträgt.

Die Formel 1 meldet sich nach einer vierwöchigen Herbstpause zurück. Nach dem Singapur-GP geht es für die Piloten nun über den großen Teich.

Vom 18. bis zum 20. Oktober steht schließlich der Große Preis der USA auf dem Programm. In Austin geht es vor dem eigentlichen Rennen am Sonntag auch schon am Samstag im Sprint-Qualifying um Punkte.

Noch sechs Rennen stehen an, ehe abgerechnet wird und wir entweder einen alten oder neuen Weltmeister haben. Noch befindet sich Max Verstappen (Red Bull) in der Pole Position, doch die Konkurrenz war zuletzt schneller. Der Niederländer ist seit acht Rennen ohne Sieg, was seinen Vorsprung in der Fahrerwertung schmelzen ließ.