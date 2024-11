Formel 1 live in den USA - Großer Preis von Las Vegas im TV, Livestream und Liveticker

In der Formel 1 steigt an diesem Wochenende der Große Preis von Las Vegas in den USA. ran zeigt, wann Training, Qualifying und Rennen stattfinden und wer live im TV und Stream überträgt.

Showdown in den USA! Der Große Preis von Las Vegas steht in den Startlöchern und könnte für eine Vorentscheidung in Sachen Weltmeisterschaft sorgen.

In "Sin City" steht der drittletzte Grand Prix des Rennjahres an. Noch befindet sich Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) in der Pole Position um den erneuten Titel.

Der Niederländer führt die Fahrerwertung mit 393 Punkten an, hinter ihm lauert jedoch Lando Norris (331Punkte) im McLaren auf seine Chance, im Saisonfinish noch an Verstappen vorbeizuziehen.

Zuletzt in Brasilien hatte Max Verstappen wieder etwas Boden gutmachen können, nachdem sich Norris und auch Charles Leclerc im Regen-Chaos von Sao Paulo schwertaten.

Geht nun noch überhaupt etwas für die Verfolger? Wenn dann müssten Norris und Co. wohl auf einen Patzer von Verstappen hoffen.

Erst im vergangenen Jahr ist der Las-Vegas-GP in den Rennkalender der Formel 1 zurückgekehrt - und das nach 1984. 2023 gewann Verstappen vor Leclerc und Sergio Perez.

ran gibt einen Überblick zu den Übertragungen, Terminen und wichtigsten Infos am Renn-Wochenende in Las Vegas.