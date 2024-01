Formel 1 - Max Verstappen über Red-Bull-Boliden: "Muss mich auch erst anpassen"

Anzeige

Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon und Sergio Perez: Sie alle haben sich mit Max Verstappen als Teamkollege bei Red Bull schwergetan, wurden teilweise sogar deutlich vorgeführt. Warum aber hat der Niederländer augenscheinlich weniger Probleme?

Eine mögliche Erklärung, warum Fahrer, die in anderen Teams zu überzeugen wussten, gegen den dreimaligen Weltmeister so blass aussahen, war, dass Red Bull sein Auto allein nach den Bedürfnissen Verstappens entwickle und abstimme.

Doch dieser Theorie erteilte der dreimalige Weltmeister jetzt eine deutliche Absage: "Wenn Leute mich nach meinem Fahrstil fragen, kann ich das nicht beantworten, denn es geht immer darum, sich auf gewisse Situationen oder auf die Art und Weise, wie sich das Auto anfühlt, einzustellen."

"Was will ich vom Auto? Ich will mehr Grip. Man möchte immer viele Dinge, aber manche Sachen sind einfach nicht realistisch. Also passe ich mich an das Auto an, das ich habe."

Es ist kein Geheimnis, dass Verstappen einen ungewöhnlichen Fahrstil hat, bei dem er eine recht starke Vorderachse braucht, dafür aber auch mit einem sehr losen Heck zurechtkommt. 34 Siege in den vergangenen beiden Saisons sprechen dabei Bände. Doch Teamkollege Sergio Perez, der im selben Zeitraum nur vier Rennen gewinnen konnte, tut sich mit dieser Charakteristik deutlich schwerer.