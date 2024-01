Formel 1: McLaren-Pilot Norris verlängert langfristig

Anzeige

Formel-1-Pilot Lando Norris hat seinen noch bis Ende 2025 gültigen Vertrag bei McLaren vorzeitig verlängert. Wie der Traditionsrennstall am Freitag mitteilte, hat der Brite für mehrere Jahre unterschrieben. Über die genaue Laufzeit gibt es keine Angaben.

"Ich bin mit McLaren aufgewachsen und fühle mich hier zu Hause, das Team ist wie eine Familie für mich", sagte Norris. McLaren-CEO Zak Brown lobte das "fantastische Engagement" des Briten.

Der 24-Jährige fährt seit seinem Formel-1-Debüt 2019 für McLaren und hatte im Februar 2022 einen Vertrag über vier Jahre bis Ende 2025 unterzeichnet. In der Saison 2023 knackte er die Marke von 100 Grand-Prix-Starts in seiner Karriere und erzielte mit 205 Punkten sowie dem sechsten Rang sein bisher bestes Ergebnis in der Fahrerwertung.

Bereits im September 2023 hatte der Rennstall seinen australischen Teamkollegen Oscar Piastri (22) langfristig gebunden. Bis mindestens Ende 2026 werden die beiden laut der Mitteilung für McLaren starten.