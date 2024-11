Günther Steiner und Ralf Schumacher gerieten in der Vergangenheit immer wieder aneinander. 2022 war es besonders schlimm, wie Steiner in seinem Buch verrät.

Günther Steiner und Ralf Schumacher dürften keine Freunde mehr werden. Vor allem in den beiden Jahren, in denen Mick Schumacher unter Teamchef Steiner in der Formel 1 bei Haas fuhr, knallte es immer wieder.

Micks Onkel Ralf kritisierte in seiner Rolle als "Sky"-Experte Steiner zum Beispiel für dessen Umgang mit seinem Neffen. Schumacher fuhr 2021 und 2022 für Haas und wurde dann durch Routinier Nico Hülkenberg ersetzt. In Interviews sparte Steiner nicht mit Kritik an Schumacher, der seinerseits aber auch einige Unfälle baute.