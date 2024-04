Anzeige

Folgt Sebastian Vettel bei Mercedes auf Lewis Hamilton? Das Silberpfeil-Team will sich bei der Beantwortung der Frage nach dem neuen Fahrer für die Saison 2025 Zeit lassen.

Die Mercedes-Suche nach einem Nachfolger von Lewis Hamilton geht weiter. Und so schnell wird es auch keine Entscheidung geben.

"Wir haben noch keine Entscheidung getroffen", bestätigte Teamchef Toto Wolff am Freitag am Rande des Großen Preises von Japan (Sonntag, ab 7:00 Uhr im Liveticker). Und sie werde auch nicht "in den nächsten Wochen" fallen.

Gehört Sebastian Vettel denn zu den Kandidaten?

Der Deutsche hatte zuletzt angedeutet, dass er sich ein Comeback vorstellen kann - wenn das "Gesamtpaket" stimmt. Dadurch wurde das schon länger kursierende Gerücht prompt wieder heißer.