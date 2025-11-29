Formel 1: Oscar Piastri siegt im Sprint und verkürzt Rückstand auf WM-Führenden Lando Norris

Das Titelrennen in der Formel 1 spitzt sich weiter zu: Im Sprint von Katar macht Oscar Piastri Boden gut.

Oscar Piastri lässt im Titelrennen der Formel 1 nicht locker und hat mit einem souveränen Sieg im Sprint von Katar seinen Rückstand auf den WM-Führenden Lando Norris verkürzt.

Der Australier setzte sich im McLaren souverän vor George Russell (England/Mercedes) und seinem Teamkollegen Norris (England) durch.

Titelverteidiger Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) wurde Vierter und verlor in der WM etwas an Boden.

"Bislang ist es ein gutes Wochenende, alles ist reibungslos verlaufen, so muss es weitergehen", sagte Piastri, der seinen ersten Sprintsieg der Saison feierte.

Er liegt nun nur noch 22 Punkte hinter Norris, Verstappens Rückstand beträgt 25 Zähler.