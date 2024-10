In der Formel 1 steigt an diesem Wochenende der Große Preis von Brasilien in Sao Paulo. ran zeigt, wann heute Training, Qualifying, Sprint-Rennen und Rennen stattfinden und wer live im TV und Stream überträgt.

Die Formel 1 meldet sich nun mit den letzten vier Rennen des Jahres zurück. In Sao Paulo steht der Grand Prix von Brasilien auf dem Programm, das viertletzte Rennen der Saison 2024.

Noch befindet sich Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) in der Pole Position um den erneuten Titel.

Der Niederländer führt die Fahrerwertung mit 362 Punkten an, hinter ihm lauert jedoch Lando Norris (315 Punkte) im McLaren auf seine Chance, im Saisonfinish noch an Verstappen vorbeizuziehen.

Zuletzt in Mexiko machte Norris mit seinem zweiten Platz einiges an Boden gut im Fernduell mit Verstappen, der nur auf Rang 6 landete. Gewonnen hat in Mexiko City Ferrari-Pilot Carlos Sainz, sein Teamkollege Charles Leclerc landete auf Rang 3.

Für Verstappen spricht nun in Brasilien, dass er dorthin als amtierender Sieger zurückkehrt. 2023 triumphierte er im Red-Bull-Boliden in Sao Paulo auf dem Weg zum WM-Titel und auch in diesem Jahr könnte er genau an selber Stelle für eine mögliche Vorentscheidung im Titelkampf sorgen.