Formel 1: Sainz fährt in Monza auf die Pole - Verstappen knapp dahinter

Carlos Sainz wird am Sonntag den Italien-GP von der Pole Position starten. Im Qualifying konnte sich der Spanier knapp vor Weltmeister Verstappen durchsetzen. Charles Leclerc startet von Platz 3.

Carlos Sainz hat Ferrari für das Heimrennen in Monza am Sonntag die Pole Position gesichert. Der von den Tifosi lautstark gefeierte Spanier verwies Weltmeister und WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull im Qualifying um 13 Tausendstel auf Platz zwei.

Charles Leclerc im zweiten Ferrari kam auf Rang drei. Für Sainz war es die erste Pole der Saison und die vierte seiner Formel-1-Karriere.

George Russell im Mercedes folgte als Vierter, erst dahinter reihte sich Sergio Perez im zweiten Red Bull ein. Nico Hülkenberg (Emmerich/Haas) geht das 14. von 22 Saisonrennen von Position 13 an.

Verstappen kann am Sonntag dennoch ein weiteres Kapitel Formel-1-Geschichte schreiben: Zehn Siege in Folge sind in der Königsklasse noch niemandem gelungen, erst in der vergangenen Woche stellte Verstappen bei seinem Heimrennen in den Niederlanden die Marke von Sebastian Vettel (neun Siege/2013) ein.