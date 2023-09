Anzeige

Seitdem Sebastian Vettel zurückgetreten ist, gab es immer wieder Gerüchte um ein Comeback. Seine Rückkehr an die Strecke in Japan hat offenbar etwas ausgelöst.

Sebastian Vettel wirkte wie ein gewöhnlicher Zuschauer, als er am Freitag in Suzuka das freie Training der Formel 1 verfolgte. "Es ist toll und beeindruckend, weil die Autos so schnell sind", sagte er im Sky-Interview mit Timo Glock und fügte grinsend hinzu: "Es ist furchtbar, hier zuzuschauen. Das tut weh."

Der viermalige Weltmeister habe am Streckenrand "permanent Gänsehaut. Ich wusste, dass es schwer wird zuzuschauen. Hier ist es natürlich extrem schwer. Das war meine Lieblingsstrecke." Ob in solchen Phasen Gedanken an eine Rückkehr aufkommen? "Ich habe schon letztes Jahr gesagt. Nur für hier, hätte ich nichts gegen ein Comeback", grinste Vettel.

Zuvor hatte der 36-Jährige bereits in einem Interview mit "Red Bulletin" gesagt: "Ich war sehr gut vorbereitet, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Doch ein gewisser unplanbarer Faktor bleibt. Ich betreibe gern Sport draußen. Stand heute gibt es aber nichts, das mich so ans Limit bringt wie die F1. Das ist es, was mir am meisten fehlt."

Vettel ist beim Großen Preis von Japan vor Ort, um Bienenhotels zu eröffnen und so auf den Schutz der Artenvielfalt aufmerksam zu machen. Bei diesem Anlass wieder die schnellen Rennboliden zu sehen, hat offenbar etwas in ihm ausgelöst.

Laut dem Sky-Experten Ralf Schumacher sei das völlig normal, weil der Rücktritt von Vettel noch nicht lange her ist. "Und er saß letztes Jahr in einem Auto, in dem er nun mehr Spaß gehabt hätte", sagte Schumacher über den Aston Martin.