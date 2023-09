Anzeige

Max Verstappen kann sich beim Katar-GP am übernächsten Wochenende seinen dritten WM-Titel sichern. ran zeigt, was dafür passieren muss.

Sechs Rennen sind in der Formel 1 noch zu fahren, dennoch kann Max Verstappen schon am kommenden Rennwochenende seinen dritten WM-Titel in Folge einfahren. Nach dem Gewinn der Konstrukteurs-WM für Red Bull in Japan, könnte sich der Niederländer beim Großen Preis von Katar seinen dritten Titel in Folge schnappen.

Das Besondere: Mad Max könnte sich als erster Fahrer der Formel-1-Historie bei einem Sprintrennen den WM-Pokal sichern.

Da Teamkollege Sergio Perez im japanischen Suzuka nicht ins Ziel kam, hat Verstappen bereits 177 Punkte Vorsprung. Da noch maximal 180 Punkte zu vergeben sind, dürfte bei der aktuellen Form des Champions bereits der Sprint entscheiden.

Damit dies nicht passiert, und die Entscheidung auf Sonntag vertagt wird, müsste Perez sechs Punkte mehr als sein Teamkollege holen. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Wird Verstappen mindestens Sechster und holt die damit verbundenen drei Punkte, ist er erneut Champion. Zudem ist er auch dann Weltmeister, wenn Perez nicht mindestens Dritter wird.