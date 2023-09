Formel 1: So wird Red Bull schon in Singapur Weltmeister

Anzeige

Red Bull kann schon am Wochenende in Singapur den Konstrukteurstitel in der Formel 1 2023 unter Dach und Fach bringen. Wir sagen, was passieren muss.

Red Bull kann am Wochenende in Singapur schon den Konstrukteurstitel holen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit dafür nicht besonders hoch.

Bei noch sieben ausstehenden Rennen, wovon drei Sprintevents sind, kann jedes Team nach Singapur noch 353 Punkte einfahren. Genau so viel Vorsprung benötigt Red Bull auch auf die Konkurrenz, die bei Punktegleichheit natürlich aufgrund der immensen Sieganzahl der Bullen den Kürzeren ziehen würde.

Aktuell hat Red Bull 310 Punkte Vorsprung auf Verfolger Mercedes. Das heißt: Holen Max Verstappen und Sergio Perez in Singapur 43 Punkte mehr als die Silberpfeile, dann ist Red Bull am Sonntag Weltmeister.

Und die Rechnung dabei ist ganz einfach: Red Bull braucht auf dem Marina Bay Street Circuit auf jeden Fall einen Doppelsieg, um den Titel in dieser Woche zu holen - P1 und P2 bringen zusammen genau jene 43 Punkte. Gleichzeitig darf Mercedes keinen einzigen Zähler einfahren.

Holt Red Bull zudem noch den Bonuspunkt für die schnellste Runde, dann dürfte Mercedes maximal den zehnten Platz holen, um die Entscheidung herbeizuführen.