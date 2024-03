Formel 1: Verstappen Zweiter zum Trainingsauftakt

Anzeige

McLaren-Pilot Lando Norris hat sich im ersten freien Training zum Großen Preis von Australien die Bestzeit gesichert. Der Engländer lag in einer engen Einheit allerdings nur 18 Hundertstelsekunden vor Formel-1-Weltmeister und Seriensieger Max Verstappen, überhaupt lagen die Top Sechs innerhalb von weniger als einer Zehntelsekunde.

Carlos Sainz stieg nur zwei Wochen nach seiner Blinddarm-Operation wieder in den Ferrari, der Spanier führte sich mit Rang acht (+0,122) gleich wieder gut ein. Ob er auch am Samstag und Sonntag fährt, soll sich nach einem medizinischen Check nach dem zweiten Freitagstraining (6.00 Uhr MEZ/Sky) entscheiden.

Nico Hülkenberg belegte im Haas Rang 16 mit wenig mehr als einer Sekunde Rückstand auf Norris.

Die Einheit bei spätsommerlichen Bedingungen war nach einem heftigen Abflug von Williams-Pilot Alex Albon rund zehn Minuten lang unterbrochen. Der Thailänder gab schnell Entwarnung, sein Rennwagen war allerdings schwer beschädigt.

Verstappen gewann die ersten beiden Saisonrennen souverän und scheint auch in diesem Jahr kaum schlagbar zu sein. Der Niederländer triumphierte bei 19 der letzten 20 Grands Prix. Gewinnt er auch in Melbourne am Sonntag (5.00 Uhr MEZ/Sky), stellt er mit zehn Siegen nacheinander seinen eigenen Formel-1-Rekord aus dem vergangenen Jahr ein.