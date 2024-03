Anzeige

Der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner glaubt, dass 2025 Mick Schumachers allerletzte Chance ist, wieder in die Formel 1 zurückzukehren: "Wenn es nächstes Jahr nicht klappt, wird es wohl nie mehr klappen", sagt der Südtiroler gegenüber "Bild".

Denn sollte Schumacher auch 2025 kein Cockpit in der Formel 1 finden, dann wäre er drei Jahre komplett raus gewesen. Zwar hält er sich als Ersatz- und Simulatorfahrer bei Mercedes fit, Rennerfahrung in der Königsklasse sammelt er dabei trotzdem nicht.

"Klar, er war zwei Jahre dabei und ist Teil der neuen Generation - aber was nützt das dann noch?", fragt Steiner. "Es wäre es extrem schwierig, wenn er drei Jahre komplett raus wäre."

Schumacher hatte sein Formel-1-Debüt 2021 als amtierender Formel-2-Meister im Haas-Team von Günther Steiner gegeben. An der Seite von Nikita Masepin konnte sich der Deutsche gut in Szene setzen, auch wenn es mit dem VF-21 keinen Blumentopf zu gewinnen gab und das Team in der kompletten Saison ohne Punkte blieb.

2022 bekam er mit Kevin Magnussen einen neuen Teamkollegen, gegen den er zwar in den Rennen recht gut aussah, im Qualifying hatte der Däne aber mit 16:6 die Nase deutlich vorne.