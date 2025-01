Hamilton sitzt erstmals im Ferrari - Fans an der Strecke

Emotionaler Moment für Lewis Hamilton: Der Formel-1-Rekordweltmeister hat am Mittwoch seine ersten Runden in einem Ferrari gedreht. Um 9.16 Uhr verließ Hamilton die Garage an der hauseigenen Teststrecke in Fiorano, dabei saß er in einem SF-23 aus der Saison 2023.

Trotz des Schmuddelwetters in Norditalien pilgerten einige Dutzend Fans an die Rennstrecke, um durch die Zäune einen Blick auf ihren neuen Hoffnungsträger zu ergattern. Hamilton schien beeindruckt - und winkte ihnen aus dem Auto heraus zu.

Zuvor hatte Ferrari erstmals Bilder von Hamilton in seinem neuen roten Rennanzug veröffentlicht, der 40-Jährige präsentierte zudem seinen neuen Helm für die anstehende Weltmeisterschaft - nahezu komplett in Gelb.

Auffallen will Hamilton auch wieder sportlich. Nach seinem Wechsel von Mercedes zur Scuderia hofft der Brite auf seinen achten WM-Titel. Zur Vorbereitung auf die Saison, die am 16. März in Australien beginnt, absolvierte Hamilton seit Montag zahlreiche Meetings mit seinen neuen Ingenieuren.

"Es gibt Tage, von denen man weiß, dass sie für immer in Erinnerung bleiben werden, und der heutige Tag, mein erster Tag als Ferrari-Fahrer, ist so ein Tag", hatte Hamilton am Montag gesagt, als er in Fiorano eingetroffen war: "Ich könnte nicht glücklicher sein."