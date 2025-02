Horner: Wenn Hamilton keinen guten Saisonstart erwischt, wird's schwierig

Der Hype um Lewis Hamilton und Ferrari ist riesig: An den ersten Tagen des Briten in Maranello war das kleine Städtchen in der Emilia-Romagna von Tifosi belagert, bei der großen Formel-1-Präsentation in London brachen bei seinen ersten Worten in Rot alle Dämme und rund um die erste Ausfahrt des Rekordweltmeisters im neuen SF-25 überschlagen sich die italienischen Medien nur so mit Nachrichten.