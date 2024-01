Lando Norris: Weltmeister werden mit McLaren - aber wann?

Anzeige

"Ich will Weltmeister werden. Das ist immer in meinem Hinterkopf, wenn ich eine solche Entscheidung treffe", sagt Lando Norris. Demnach sieht der Formel-1-Fahrer eine Chance, in den kommenden Jahren mit McLaren die ganz großen Erfolge zu erzielen, sonst hätte er seinen Vertrag nicht verlängert.

Doch so klar war die Sache laut Norris nicht: "Ich arbeite gerne mit den Leuten hier, aber man fragt sich immer, ob es der richtige Ort ist, um das Ziel zu erreichen, Weltmeister zu werden. Ich bin da ganz ehrlich. So ist das bei jedem Fahrer. Ich frage mich stets, ob ich mir die beste Möglichkeit gebe und so weiter."

"Turnaround" in der Saison 2023 überzeugt Norris von McLaren

Was ihn letztlich aber von McLaren überzeugt habe, das sei der Saisonverlauf 2023 gewesen, betont Norris. Ihn habe der rasante Aufschwung nach einem großen Technik-Update im Sommer begeistert.

"Dieser Turnaround hat eine wichtige Rolle gespielt", sagt Norris. "Wie wir das Blatt gewendet haben. Und wie das ganze Umfeld hier derzeit ist. Das ist eine große Sache, die das Pendel in Richtung McLaren hat schwingen lassen."

Denn "natürlich" gehe es ihm unterm Strich um Resultate, meint Norris. Er sagt frei heraus: "Wenn wir [2023] keine Podestplätze geholt hätten und so schlecht wie zu Saisonbeginn gewesen wären", hätte er "größere Fragezeichen" gehabt und womöglich erst noch die Saison 2024 abgewartet, um erst dann eine Zukunftsentscheidung zu treffen.

Kommt die große Chance vielleicht erst 2026?

Wichtig bei seinen Überlegungen sei aber natürlich das neue Formel-1-Reglement ab 2026 gewesen. "Da ändern sich viele Dinge, und es gibt nicht vieles, das bei irgendeinem Team garantiert ist", sagt Norris. "Dann kommt es wieder darauf an: Wo bin ich am glücklichsten? Und wo bin ich am zuversichtlichsten, dass ich Weltmeister werden kann?"

Norris räumt ein, dass er diese Fragen im Frühjahr 2024 für sich anders beantworte als im Frühjahr 2023. O-Ton: "Wenn man mich zu Saisonbeginn 2023 gefragt hätte, dann wäre [meine Antwort] vielleicht nicht McLaren gewesen." Jetzt aber sei er "zuversichtlicher denn je, dass es McLaren ist", so Norris.

Begründung: "Ich fühle mich hier natürlich und frei, möchte vor allem Spaß haben. Das ist immer noch in mir, das ist immer noch mein Antrieb."

Norris: McLaren ist bereit für Rennsiege

Doch der Spaßfaktor werde logischerweise größer, je besser die sportlichen Aussichten seien, sagt Norris. Wie gut also sind die Aussichten vor der Formel-1-Saison 2024?

Norris meint: "Wir waren schon 2023 ein paar Mal nahe dran, ein Rennen zu gewinnen. Es gab Rennen, in denen wir nicht meilenweit weg waren von Red Bull. Und [der RB19] war das bis dato beste Formel-1-Auto. Wir waren so nahe dran an einem Sieg wie schon lange nicht mehr, seitdem ich bei McLaren bin."

"Wenn ihr mich also fragt, ob wir 2024 Rennen gewinnen können, dann bin ich eher geneigt, ja zu sagen. Denn ich glaube, wir sind bereit. Als wir [zuletzt] gegen Red Bull, Ferrari und Mercedes gefahren sind, haben wir das meistens sehr gut gemacht." Er gehe daher optimistisch in die neue Rennsaison.

Warum Norris Respekt hat vor dem WM-Titelkampf

Aber reicht es für die Kombination Norris/McLaren, um 2024 in den WM-Titelkampf einzugreifen? "Das ist nochmal ein anderes Niveau", sagt Norris. Er selbst habe das in der Formel 1 bisher "eigentlich noch nicht" erlebt und sehe "einen anderen Druck" auf sich und das Team zukommen.

Andererseits gibt Norris an, er sei "bereit, gegen Max [Verstappen] und Lewis [Hamilton] zu kämpfen", das betont Norris. Weiter sagt er: "Es kommt aber dabei auch auf Konstanz und kleine Entscheidungen an. Und es ist schwierig, weil man nie weiß, wie ihr nächster Schritt aussieht. Umgekehrt wissen aber auch sie nicht, wie unser nächster Schritt aussieht."

Von einer konkreten Prognose nimmt Norris daher Abstand und will "schauen, wie es in diesem Jahr läuft" bei McLaren. Nur so viel: "2026 ist eine Chance für alle."