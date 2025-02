Launch-Überraschung: McLaren zeigt MCL39 für 2025 in Silverstone

Am 18. Februar steigt in der O2-Arena in London der gemeinsame Launch aller zehn Teams zur Formel-1-Saison 2025. Doch bereits fünf Tage vor dem offiziellen F1-Event hat McLaren bei einem öffentlich nicht groß angekündigten Car-Launch in Silverstone als erstes Team seinen neuen MCL39 präsentiert.

Das Team von Lando Norris und Oscar Piastri zeigte dabei noch nicht die finale Lackierung des neuen Fahrzeugs, wie es beim Saisonauftakt in Melbourne am 16. März an den Start gehen wird. Sondern eine spezielle Tarnoptik, die das traditionelle Papaya-Orange mit einem geometrischen Druckmuster und schwarzen Akzenten kombiniert.

Das McLaren-Team, das 2024 erstmals seit 1998 wieder eine Konstrukteurs-WM gewonnen hat, absolviert am Donnerstag einen sogenannten Filmtag in Silverstone, bei dem der MCL39 seine ersten Kilometer auf einer Rennstrecke absolviert. Beide Fahrer sind dabei vor Ort anwesend.

McLaren-CEO Zak Brown spricht anlässlich des Launchs von einem "Meilenstein" auf dem Weg zur (aus seiner Sicht) hoffentlich erfolgreichen Titelverteidigung: "Es ist großartig, den MCL39 zum ersten Mal auf die Strecke zu bringen und die harte Arbeit des Teams zu feiern. Aber wir müssen realistisch bleiben, denn jedes Team hat im Winter Fortschritte gemacht."

Er fügt hinzu, dass die Dichte im Mittelfeld der vergangenen Saison ein Beleg für den engen Wettbewerb in der Formel 1 sei: "Wir glauben, dass wir weitere Fortschritte gegenüber dem MCL38 gemacht haben, mit dem wir den Titel gewonnen haben. Aber wir werden erst im Qualifying zum Saisonauftakt in Australien sehen, wo wir im Vergleich zur Konkurrenz stehen."

Teamchef Andrea Stella betont ebenfalls die Herausforderungen der neuen Saison: "Obwohl wir die vergangene Saison als Weltmeister abgeschlossen haben, hat 2024 gezeigt, wie hart umkämpft das Feld ist. Wir müssen uns voll fokussieren, um an der Spitze mitzuhalten. Das Team hat hart gearbeitet, um bestmöglich vorbereitet zu sein."

Lando Norris sagt, die Tarnlackierung sei "eine spaßige Abwechslung" und ein guter Vorgeschmack auf die endgültige Enthüllung nächste Woche. Und Oscar Piastri freut sich darauf, das Auto erstmals auf der Strecke zu testen: "Es ist großartig, zum ersten Mal am Steuer des MCL39 zu sitzen, bevor wir ihn in Bahrain richtig auf Herz und Nieren prüfen."

Die offiziellen Wintertests vor der Formel-1-Saison 2025 finden von 26. bis 28. Februar in Bahrain statt und sind auf drei Tage limitiert. Von 14. bis 16. März steigt dann mit dem Grand Prix von Australien der Saisonauftakt.

McLarens großes Ziel ist, nach der Konstrukteurs-WM 2024 dieses Jahr auch den Fahrertitel und somit das Double zu gewinnen. Das ist dem britischen Team zuletzt 1998 gelungen, als Mika Häkkinen mit Teamkollege David Coulthard Weltmeister wurde. Übrigens, damals wie heute, mit deutschem Antriebsstrang aus dem Hause Mercedes.

Vor dem offiziellen F1-Launch aller Teams in London steht bereits am Freitag die nächste Präsentation auf dem Programm. Williams plant, ebenfalls in Silverstone, einen Shakedown des neuen FW47, bei dem neben Alexander Albon auch Neuzugang Carlos Sainz seinen ersten großen Auftritt seit dem Abschied von Ferrari haben wird.