Leclerc: "Eine Frage der Zeit", bis Ferrari Red Bull unter Druck setzen kann

Denn zum Grand Prix von Australien nächste Woche wird Ferrari ein ähnliches Paket mitbringen: "Ich denke nicht, dass wir in Melbourne viele neue Dinge haben werden, und ohne neue Dinge in Melbourne, denke ich, dass wir einen guten Job machen, indem wir unser Paket, das wir im Moment haben, maximieren."

"Es war ein positives Rennen. Ich denke, wir machen kleine Schritte in die richtige Richtung", sagt Leclerc. "Wenn ich auf die letzten sechs, sieben Monate zurückblicke, sind wir das Team, das sich am meisten verbessert hat. Wir schließen langsam die Lücke."

Charles Leclerc glaubt, dass es "nur eine Frage der Zeit" ist, bis Ferrari Red Bull unter Druck setzen kann. Der Monegasse feierte am vergangenen Rennwochenende in Saudi-Arabien mit Platz drei sein erstes Podest in dieser Formel-1-Saison hinter dem Red-Bull-Duo Max Verstappen und Sergio Perez.

Leclerc glaubt an den Moment

"Das ist also unser Stand der Dinge. Wir müssen abwarten und sehen, wann immer wir neue Teile am Auto haben, welchen Schritt wir nach vorne machen. Und hoffentlich wird uns das näher an Red Bull heranbringen", blickt der Ferrari-Pilot voraus.

Als er später mit Sky Sports F1 darüber sprach, woher diese Fortschritte kommen könnten, sagte er: "Drei oder vier Zehntel sind in der Welt des Motorsports eine Menge. Aber wenn man sich jedes Teil des Autos anschaut und wenn man davon ausgeht, 0,010 Sekunden pro Teil zu gewinnen, dann gewinnt man das sofort."

"Betrachtet man die letzten Monate, sind wir das Team, das sich am meisten verbessert hat, weil wir extrem gut gearbeitet haben, und wir müssen einfach so weitermachen, denn es ist ganz klar, an welchen Bereichen wir arbeiten müssen", so Leclerc.

"Ich bin sicher, dass unser Moment kommen wird. Ich weiß nicht, was Red Bull an Upgrades hat, aber davon wird abhängen, wann genau wir mit ihnen mithalten können."