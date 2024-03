Leclerc: "Max ist zu weit voraus"

Anzeige

Die Konkurrenten von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen strecken bereits vor dem ersten Training zum zweiten Saisonrennen die Waffen. "Max ist immer noch zu weit voraus", sagte Ferrari-Pilot Charles Leclerc am Rande des Großen Preises von Saudi-Arabien (Samstag, 18.00 Uhr MEZ/Sky).

Zumindest "im Moment" könne sein Rennwagen noch längst nicht mit dem Red Bull des Niederländer mithalten. "Aber ich glaube, dass wir in einer besseren Position sind als im vergangenen Jahr um diese Zeit", betonte der Monegasse Leclerc.

George Russell vom zweiten namhaften Red-Bull-Verfolger Mercedes vermied ebenfalls eine Kampfansage. Diplomatisch sagte er: "Das Auto hat Potenzial. Ich bin mir sicher, dass wir dieses Jahr besser sein werden."

In der abgelaufenen Saison gewann Red Bull 21 der 22 Rennen, 19 Siege gingen an Verstappen. Der Niederländer triumphierte auch beim Saisonstart in der vergangenen Woche in Bahrain vor seinem Teamkollegen Sergio Perez.

Ferrari mit Carlos Sainz und Leclerc war erster Verfolger auf den Rängen drei und vier, aber bereits mit erheblichem Rückstand. Mercedes, Branchenprimus der Jahre 2014 bis 2021, erreichte durch Russell Platz fünf, während Rekordweltmeister Lewis Hamilton nur auf Rang sieben ins Ziel kam.