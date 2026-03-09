Mercedes hat angekündigt, mit Max Verstappen in der Langstrecken-Serie an den Start zu gehen.

von Oliver Jensen

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wird bald im Mercedes unterwegs sein.

Allerdings nicht in der "Königsklasse des Motorsports", wo der Niederländer weiterhin für Red Bull fährt, sondern in der Langstrecken-Serie.

Mercedes-AMG Motorsport hat für das Nürburgring-Programm 2026 zwei Performance-Teams benannt: das Mercedes-AMG Team RAVENOL sowie das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.

Für das Mercedes-AMG Team RAVENOL sind Maxime Martin (Belgien) Maro Engel, Fabian Schiller sowie Luca Stolz (alle drei Deutschland) gemeldet. Mit diesem Fahrer-Line-up ging das Team bereits 2025 an den Start.