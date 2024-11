Mick Schumacher in der WEC: Ferrari-Comeback oder Alpine-Verbleib?

Doch auch in der WEC schaute sich der Deutsche wohl um. Demnach soll Ferrari Interesse an ihm gehabt haben. Ein Wechsel zum italienischen Traditionsrennstall wäre eine Art Rückkehr gewesen, denn von 2019 bis 2022 war er Teil der "Ferrari Driver Academy".

Doch wie geht es für den 25-Jährigen nun weiter? Am wahrscheinlichsten erscheint derzeit, dass Schumacher weiter in der WEC an den Start geht. In der Langstrecken-Weltmeisterschaft trat der Ex-Formel-2-Champion bereits in der vergangenen Saison für Alpine an, fuhr beim Rennen in Japan sogar auf das Podium.

Monatelang hatte Mick Schumacher um einen Platz in der Formel 1 gekämpft. Letztendlich ging der Sohn von Rennsport-Legende Michael Schumacher leer aus. Es war seine womöglich letzte Chance auf ein Comeback in der "Königsklasse des Motorsports".

Der Traum von einer Rückkehr in die Formel 1 ist für Mick Schumacher geplatzt - womöglich für immer. Fortsetzen könnte der Deutsche seine Karriere in der WEC.

Dem Bericht zufolge hätte Schumacher den Platz im dritten werksunterstützten 499P bekommen sollen. Letztendlich scheiterte der Wechsel allerdings am Geld. Da der Bolide mit privatem Geld finanziert wird, wäre "Schumi jr." auf Sponsorengelder angewiesen gewesen. Diese konnte er nicht vorweisen, weshalb der Platz am Ende an Phil Hanson ging.

Auch über einen Wechsel in die Indy-Car-Serie in den USA hatte Schumacher wohl nachgedacht. Da die WEC für den 25-Jährigen aber deutlich attraktiver ist, entschied er sich gegen einen Wechsel in die Vereinigten Staaten.

Die Zukunft von Mick Schumacher scheint also tatsächlich in der WEC zu liegen. Gut möglich, dass in dieser Sache schon bald Vollzug vermeldet werden kann. Die neue WEC-Saison startet am 28. Februar 2025.

