Mick Schumacher: Mit der Formel 1 noch nicht ganz abgeschlossen

Für Mick Schumacher hat die Motorsportsaison 2025 mit dem Kick-off 2025 seines Alpine-WEC-Teams offiziell begonnen. Und es wird seine erste Saison sein, in der er sich zu 100 Prozent auf sein Langstreckenengagement konzentriert - auch wenn er keinen Hehl draus macht, dass die Formel 1 "immer mein Traum bleiben wird".

Ende 2022 beendete das amerikanische Haas-Team die Zusammenarbeit mit dem heute 25-jährigen Deutschen, der seither zwar bei Mercedes als Testfahrer engagiert war und auch für McLaren und Alpine getestet, aber kein neues Grand-Prix-Cockpit gefunden hat. Weshalb er Ende 2024 die Entscheidung traf, sich voll und ganz auf die Langstrecken-WM und die 24 Stunden von Le Mans zu konzentrieren.

Schumacher hätte laut Informationen von Motorsport-Total.com Teil des Mercedes-Kaders bleiben können, wenn er das gewollt hätte. Doch er entschied sich dagegen, an dem Engagement festzuhalten, betrachtet 2025 als "Reset-Jahr" und konzentriert sich stattdessen drauf, "jetzt zu 100 Prozent in der WEC zu sein" und dort "alles zu geben".

Man dürfe "nicht verkennen, dass die WEC acht Rennen sind. Ja, klingt nicht nach viel, aber man hat doch viel zu tun", sagt er unter Verweis auf "sehr viele Testtage" im Alpine A424 und "viele Simulator-Sessions", und zwar in einem aktuellen Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.

Ralf: Minichance bei Alpine oder Audi?

In dem Video, das auf Schumachers Saison 2025 vorausblickt, kommt auch sein Onkel Ralf Schumacher zu Wort. Der Sky-Experte versteht die Entscheidung seines Neffen, die Formel 1 zumindest vorübergehend abzuhaken und sich voll auf die zweite Karriere zu konzentrieren. Denn nach zwei Jahren Rennpause nochmal ein Cockpit zu ergattern, werde seiner Einschätzung nach "nicht leicht".

"Auf der anderen Seite", so Ralf Schumacher, sei die Formel 1 "sehr dynamisch. Man hört Gerüchte, dass selbst Doohan keinen richtigen Vertrag und nur ein paar Rennen Zeit hat." Außerdem: "Es kommt ein neuer Hersteller (Audi; Anm. d. Red.), es kann immer wieder mal was sein. Und Mick hat natürlich immer noch eine gute Visitenkarte abgegeben."

Laut Ralf Schumacher wäre Mick "schnell genug" für die Formel 1 und "bereit einzusteigen und loszufahren". Sollten Fahrer während der Saison ausfallen, wäre er einer jener Kandidaten, die als Ersatz in Frage kommen könnten. Gleichzeitig räumt der Onkel ein: "Aber natürlich wird es nicht leichter."

Mick: "Ich denke immer an die Formel 1"

Für Mick Schumacher ist das Kapitel Formel 1 nur temporär abgeschlossen. Der Traum in seinem Hinterkopf, der bleibt: "Ich denke immer an die Formel 1. Das war immer mein Traum, und das wird auch immer mein Traum bleiben. Aber jetzt ist erstmal die WEC meine Priorität Nummer 1."

Bedenken, dass ihn der Traum von der Formel 1 dazu verleiten könnte, die WEC als zweite Wahl nicht hundertprozentig professionell anzugehen, wischt Schumacher vom Tisch: "Mein Traum ist mein Traum, ja. Aber wenn ich im Auto sitze, bin ich zu 100 Prozent da." Der Traum lebe nur weiter "in den Momenten, in denen ich Freizeit habe und nachdenken kann".

Die Doppelbelastung als Alpine-Werksfahrer in der WEC und Mercedes-Ersatzfahrer in der Formel 1 bewertet Schumacher im Nachhinein betrachtet als "krasses Jahr", denn: "Wir hatten relativ viele Back-to-Back-Wochenenden, wo es von einem Rennen zum nächsten ging. Man könnte sagen, der Reservefahrer macht ja nicht so viel. Aber es sind trotzdem lange Tage, und am Ende des Jahres war ich schon relativ müde, muss ich sagen."

2025 sei diesbezüglich "komplett anders als letztes Jahr, weil in der WEC weniger Rennen gefahren werden als in der Formel 1 und es in dem Sinne entspannter ist. Jetzt kann ich mehr Simulator fahren und mehr zur Entwicklung des Alpine-Autos beitragen, ich kann jeden Test fahren und bin direkt verfügbar und muss nicht quasi halbe-halbe machen."

Die WEC-Saison 2025 beginnt am 21. und 22. Februar mit dem Prolog in Katar (Testfahrten). Am 28. Februar findet, ebenfalls in Katar, der offizielle Saisonauftakt statt. Die 24 Stunden von Le Mans steigen am 14. und 15. Juni. Saisonfinale ist das Achtstundenrennen in Bahrain am 8. November.