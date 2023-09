Max Verstappen vor Carlos Sainz zum Auftakt in Monza

Platz 11: Esteban Ocon

Obwohl es am Ende noch für ein paar Punkte reicht, ist es kein gutes Wochenende für den Franzosen. Im Qualifying ist schon in Q1 Schluss. Im Rennen kann er auch nicht mit Teamkollege Gasly mithalten. In Monza muss eine klare Steigerung her. © Every Second Media