Nach dem Aus beim Formel-1-Team Haas: Jetzt spricht Günther Steiner!

Anzeige

Der ehemalige Haas-Teamchef Günther Steiner gibt zu, dass es ihm "weh tut", dass er sich nach seinem Aus beim Formel-1-Team nicht offiziell von seinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen verabschieden konnte.

"Ja, es tut weh [sich nicht verabschieden zu können], aber sie kennen mich alle und wissen, dass ich zu schätzen weiß, was sie getan haben", sagte Steiner am Samstag bei der Autosport International Show in Birmingham, wo er erstmals seit seinem Ausscheiden beim US-Team öffentlich auftrat.

"Es wäre schön zu sagen 'Hey Jungs, danke für das, was ihr für das Team getan habt'", fuhr Steiner fort, der seinen Auftritt auf der Bühne nutzte, um einige Abschiedsworte an sein ehemaliges Team zu richten.

"Ich möchte mich einfach bei allen Teammitgliedern bedanken, von denen ich mich bei meinem Abschied nicht richtig verabschieden konnte. Deshalb tue ich es jetzt auf diese Weise. Und ich möchte mich auch bei allen Fans bedanken, die uns unterstützt haben, während ich da war. Das ist fantastisch - ich danke allen für die Unterstützung, die ich bekommen habe und immer noch bekomme", sagte Steiner.

Kündigung per Telefon

Der Vertrag des Südtirolers mit Haas war Ende 2023 ausgelaufen und wurde nicht verlängert. Am 10. Januar 2024 gab das US-Team bekannt, dass der bisherige Chefingenieur Ayao Komatsu neuer Teamchef wird.

Kurz darauf erklärte Teambesitzer Gene Haas in einem Interview auf der offiziellen Website des Rennstalls, dass ihm die Leistungen seines Teams "peinlich" seien und gab offen zu, dass die Zusammenarbeit mit Steiner aufgrund der ausbleibenden Erfolge beendet worden sei. In den letzten beiden Saisons belegte Haas jeweils den letzten Platz in der Konstrukteurswertung.

Steiner, der das Haas-Team seit dem Einstieg in die Formel 1 im Jahr 2016 geleitet hatte, wurde nach eigenen Angaben zwischen Weihnachten und Neujahr 2023 von Gene Haas telefonisch darüber informiert, dass sein Vertrag nicht verlängert werde. Diese Entscheidung habe ihn überrascht, aber er erkenne an, dass es Gene Haas freistehe, das Team so zu führen, wie er es wolle.

Steiner will nicht um jeden Preis in der Formel 1 bleiben

Was seine eigene Zukunft betrifft, so habe er "keine Eile", eine Entscheidung zu treffen. Er wolle nicht um jeden Preis in der Formel 1 bleiben. "Ich weiß nicht, ob mich die Formel 1 will", sagt er.

"In unserer Situation habe ich keine Eile. Es wird immer Leute geben, die mich in der Formel 1 sehen wollen, ich habe viele Leute kennengelernt und viele Freunde gefunden", so Steiner. "Wenn es etwas Interessantes gibt, das mich herausfordert, dann ja, aber nur einen Job zu suchen, um in der Formel 1 zu bleiben, ist vielleicht nicht das, was ich will."