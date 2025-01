Nach Hamilton-Crash in Barcelona: Testtag für Ferrari vorzeitig beendet!

Erster Rückschlag für Lewis Hamilton bei Ferrari: Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister hat am zweiten Tag der Testfahrten in Barcelona seinen ersten Unfall im roten Renner hingelegt - das berichten unsere Kollegen von Motorsport.com Italien.

Der Brite verlor am Mittwoch gegen 11 Uhr in Kurve 12 die Kontrolle über seinen SF-23 und schlug in die Reifenstapel ein. Sofort wurde das Streckensicherheitspersonal aktiviert und zur Unfallstelle gerufen. Dort war Hamilton ersten Informationen zufolge unverletzt und aus eigener Kraft aus dem Unfallauto gestiegen, der Ferrari war allerdings ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden.

Bei dem Unfall sollen die Aufhängung sowie einige Aerodynamikteile beschädigt worden sein, sodass das Auto erst einmal geborgen werden musste. Ferrari-Techniker um Matteo Togninalli evaluierten die Situation, nachdem das Auto von einem Sicherungsfahrzeug wieder in die Garage gebracht worden war.

Was zu dem Unfall geführt hat, ist aktuell noch nicht bekannt. Das Team an der Strecke, das bei den Testfahrten von Jerome D'Ambrosio geleitet wird, wird sich die Telemetriedaten aber bereits angeschaut und erste Schlüsse gezogen haben.

Das Testprogramm der Scuderia war nach dem Unfall damit vorzeitig beendet. Eigentlich sollte Charles Leclerc am Nachmittag in den SF-23 steigen, nachdem das Auto für ihn umgebaut wurde, doch weil die Reparaturarbeiten zu lange dauerten, brach Ferrari den Testtag ab.

Somit war Leclerc lediglich am Dienstag im Einsatz und reiste am Mittwoch ohne Fahrkilometer wieder von der Strecke ab.

Ferrari absolviert von Dienstag bis Donnerstag drei sogenannte TPC-Testtage in einem älteren Auto. Insgesamt stehen jedem Team davon vier in dieser Saison mit seinen Stammfahrern zur Verfügung, bei denen insgesamt 1.000 Kilometer absolviert werden dürfen.

Der erste Test fand bereits in der vergangenen Woche auf der hauseigenen Strecke in Fiorano statt. Nachdem Hamilton und Leclerc bereits gestern in Barcelona getestet hatten, findet heute der dritte TPC-Tag statt. Am morgigen Donnerstag sollen dann die Testfahrer Antonio Giovinazzi und Dino Beganovic im Auto sein.

Nächste Woche wird Ferrari dann in Barcelona an einem Reifentest für Pirelli teilnehmen.