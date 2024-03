ORF: Marko vor dem Aus bei Red Bull

Anzeige

Im andauernden Machtkampf beim Formel-1-Rennstall Red Bull Racing scheint in den kommenden Tagen eine gewaltige personelle Konsequenz möglich. Wie der österreichische Sender ORF am Freitag berichtete, könne der langjährige Motorsportberater Helmut Marko das Team direkt nach dem Rennwochenende in Saudi-Arabien verlassen. Es wäre eine Folge der wochenlangen Wirren um Teamchef Christian Horner.

Marko, Förderer des Weltmeisters Max Verstappen, wollte dies am Abend nach dem Qualifying zunächst nicht bestätigen und nicht dementieren. "Es sind so viele Spekulationen und dergleichen in Umlauf, dazu will ich gar nicht beitragen", sagte der 80-Jährige bei Sky, kündigte dann allerdings ein Gespräch mit Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Samstag an. Es sei ohnehin "beiderseitig", so Marko, "es muss alles passen, damit ich da weiterarbeiten will."

Es ist die nächste dramatische Entwicklung beim Weltmeister-Rennstall. Vor Wochen waren Vorwürfe einer Mitarbeiterin gegen Teamchef Horner über ein "unangemessenes Verhalten" publik geworden. Diese wurden nach einer internen Untersuchung zurückgewiesen, ohne dass Details bekannt wurden. Anschließend schickte ein anonymer Absender vermeintliche Informationen zum Fall an zahlreiche ranghohe Vertreter in Formel 1 und FIA.

In Saudi-Arabien sickerte nun durch, dass die betroffene Mitarbeiterin bei Red Bull suspendiert wurde. Die nächste Veränderung könnte nun Marko betreffen, das ist auch deshalb interessant, weil Verstappen eine äußerst enge Beziehung zum Österreicher pflegt. Zuletzt waren bereits Spekulationen über einen Abgang des Weltmeisters zu Mercedes laut geworden.

Ein Faktor des Machtkampfes ist zudem die Eigentümer-Struktur bei Red Bull: Mehrheits-Eigner ist eine thailändische Familie um Chalerm Yoovidhaya, die Horner stets stützte. In Österreich liegen 49 Prozent des Unternehmens.