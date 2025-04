"Es ist knapp": Norris erwartet engen Kampf in Bahrain

Lando Norris spielt McLarens Favoritenrolle beim Großen Preis von Bahrain herunter. "Ich erwarte immer noch einen guten Wettkampf mit Ferrari und Mercedes. Ich denke sogar, dass uns das Mittelfeld wahrscheinlich etwas näher kommen wird", sagte der britische Pilot am Donnerstag. Er rechnet sich kein leichtes viertes Rennwochenende der Formel-1-Saison aus. "Ja, das Auto ist gut und ja, das Team macht einen erstaunlichen Job, aber es ist knapp", ergänzte der 25-Jährige.

Norris hat bereits einen Sieg auf dem Konto, genau wie Teamkollege Oscar Piastri. Beim letzten Rennen in Japan musste sich das Duo Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) geschlagen geben. "Max ist Max", sagte er und spielte damit wohl darauf an, dass der Niederländer auch am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) gefährlich werden könnte. Dann komme es vor allem auf das Reifenmanagement an, denn der Asphalt auf der 5,421 Kilometer langen Strecke sei "sehr aggressiv".

Trotzdem dürften die warmen Temperaturen beim Flutlichtrennen im Vergleich zu den ersten drei Grand Prix seinem MCL39 entgegenkommen. Verfolger Verstappen, dem in der WM derzeit nur ein Punkt auf Norris fehlt, prophezeite bereits "ein hartes Rennen". In der Gesamtwertung liegt der WM-Champion nur einen Punkt hinter Norris.