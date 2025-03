"Flitterwochen vorbei": Steiner nimmt Hamilton in die Pflicht

Der ehemalige Formel-1-Teamchef Günther Steiner nimmt Rekordweltmeister Lewis Hamilton schon nach seinem ersten Grand Prix für Ferrari in die Pflicht. "Die Flitterwochen sind vorbei. Jetzt muss er Leistung bringen", sagte der Südtiroler im RTL/ntv-Interview. Hamilton war beim chaotischen Saisonauftakt in Australien am vergangenen Sonntag nur als Zehnter ins Ziel gekommen - für die Ansprüche der legendären Scuderia zu wenig. Schon am kommenden Wochenende hat er die Chance auf Wiedergutmachung.

Trotz des schwierigen Einstands glaubt der ehemalige Haas-Teamchef an den 40-jährigen Hamilton. "Jetzt hat er gesehen, dass das nicht so einfach ist. Er muss sich konzentrieren. Und ich meine, wir wissen ja, dass er Autorennen fahren kann." Beim anstehenden Großen Preis von China am Sonntag (8.00 Uhr/RTL und Sky) werden die Erwartungen an den siebenmaligen Champion nicht kleiner sein.

"Von den vier großen Teams steht Ferrari am meisten unter Druck. Und der muss dazu beitragen, dass sie nach vorne kommen", sagte Steiner mit Blick auf Hamilton. 2024 war der italienische Rennstall Vizeweltmeister in der Konstrukteurswertung geworden.

Ob Hamilton und Teamkollege Charles Leclerc, der in Melbourne den achten Rang belegt hatte, in Shanghai um den Rennsieg kämpfen können, bleibt aber abzuwarten. Vor allem McLaren und Lando Norris sind nach dem Sieg des Briten in Melbourne favorisiert.