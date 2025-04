"Gute Atmosphäre": Vasseur lobt Leclerc und Hamilton

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist vom Zusammenspiel zwischen Charles Leclerc und Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton angetan. "Das Positive ist, dass wir als Team und beide Fahrer zusammenarbeiten - wir haben eine gute Atmosphäre", sagte der Franzose am Freitag. Doch bislang läuft die Scuderia ihren Erwartungen hinterher. "Ich habe noch nicht das Gefühl, dass wir das Beste aus dem Auto herausholen", fügte Vasseur an.

Weder Leclerc noch Hamilton konnten in den ersten vier Grand Prix des Jahres auf das Podium fahren. Einzig Hamiltons überraschender Sprintsieg in China ließ das Potenzial des Boliden aufblitzen. "Die Zutaten sind alle da. Es ist wie beim Kochen, man muss alles zusammenbringen", sagte Vasseur. Bislang klappt dies nicht regelmäßig, vor allem Hamilton hat noch Anpassungsprobleme mit seinem neuen Dienstwagen.

Unter Druck falle er "leicht in seine alten Gewohnheiten zurück", sagte der 40-Jährige zuletzt. Kein Wunder: 2025 fährt der Brite zum ersten Mal seit 2012 für ein anderes Team als Mercedes. Doch er wolle an sich arbeiten. Unterstützung bekommt er dabei von seiner Crew. "Wir sind immer darum bemüht, das Beste für die Fahrer zu tun", sagte Vasseur.

Leclerc sieht Ferrari trotz des schwachen Saisonstarts auf einem guten Weg. "Ich denke, wir machen Schritte in die richtige Richtung", sagte er. Ob es am Sonntag (19.00 Uhr/Sky) beim Großen Preis von Saudi-Arabien in Dschidda für das Podium reicht, wisse der Monegasse zwar nicht, "aber ich denke, wir haben unsere Chancen".

Vasseur will ob der hohen Erwartungen an seine Fahrer "ruhig bleiben", warnt aber dennoch vor dem engen Feld. Ein kleiner Fehler könne schon "fünf oder sechs Positionen" ausmachen, sagte er.