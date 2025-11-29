"Nur der erste Schritt": Norris und Piastri wollen mehr

Nach dem ernüchternden Wochenende in Las Vegas kam dieser vielversprechende Auftakt in Katar einer kleinen Erlösung gleich. "Aber das war nur der erste Schritt", sagte McLaren-Teamchef Andrea Stella, nachdem sich seine Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris die Startplätze eins und drei für den Sprint am Samstag (15.00 Uhr) gesichert hatten: "Wir haben noch einen langen Weg vor uns."

In Las Vegas waren beide McLaren nach dem Rennen disqualifiziert worden, weil es am Unterboden der Autos zu viel Verschleiß gegeben hatte. In Katar gab vor allem Piastri, der in der WM 24 Punkte hinter Spitzenreiter Norris liegt, das Tempo vor. Im einzigen Training war er Erster und auch im Qualifying nicht zu schlagen.

Piastri hatte bereits angekündigt, bei diesem vorletzten Wochenende der Formel-1-Saison alles für seine Titelchance zu investieren. Im Sprint seien zwar auch ein paar Punkte zu holen, sagte der Australier, aber fast noch wichtiger ist das Qualifying am Samstagabend (19.00 Uhr) fürs Rennen am Sonntag (17.00 Uhr/alle Sky).

Wenn Norris Katar mit mindestens 26 Punkten Vorsprung auf Piastri und Titelverteidiger Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) verlässt, ist ihm der Titel nicht mehr zu nehmen. Das Finale steigt am 7. Dezember in Abu Dhabi.

Das Sprint-Qualifying verlief für Norris als Dritter passabel, er haderte mit einem Fehler und Verkehr in den entscheidenden Phasen. "Mal sehen, was vom dritten Platz möglich ist", sagte er: "Es kann kompliziert sein, hier zu überholen, aber ich werde es trotzdem versuchen."

Dies gilt auch für Verstappen, der nach seinem verpatzten Qualifying, an dessen Ende Platz sechs stand, im Sprint liefern muss.