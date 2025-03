"Um große Siege kämpfen": Piastri verlängert bei McLaren

Das Weltmeister-Team McLaren baut auch in Zukunft auf die Dienste von Oscar Piastri und damit auf Kontinuität in seinen Cockpits. Das australische Top-Talent unterschrieb kurz vor dem Saisonstart in Melbourne (Sonntag, 5.00 Uhr MEZ/Sky) einen "mehrjährigen Vertrag". Das teilte der Traditionsrennstall am Dienstag mit. Piastri (23) fährt seit Anfang 2023 an der Seite von Lando Norris (25), der Brite hatte seinen Vertrag bereits im vergangenen Jahr langfristig verlängert.