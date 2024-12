"Wollte alles aufsaugen": Hamilton über Mercedes-Abschied

Lewis Hamilton kniete nach der letzten gemeinsamen Ausfahrt lange neben seinem Mercedes - und gab am Abend nach dem Saisonfinale der Formel 1 tiefere Einblicke in sein Seelenleben. "Nach der karierten Flagge wollte ich alles aufsaugen, die Emotionen und den Moment genießen, denn jetzt ist er Geschichte", sagte der Rekordweltmeister nach Platz vier in Abu Dhabi: "Ich wusste, dass das mein letztes Mal in einem Mercedes-Cockpit war."