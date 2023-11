Schumacher: "Ziel ist es, wieder in die Formel 1 zu kommen"

Anzeige

Mick Schumacher (24) hofft nach seinem Sprung in die Langstrecken-WM weiter auf eine Rückkehr in die Formel 1. "Mein Ziel ist es, wieder in die Formel 1 zu kommen", sagte der 24-Jährige am Donnerstag. Dafür sei es "wichtig", dass er sich wieder "präsentieren kann. Für mich ist es wichtig, wieder im Auto zu sitzen und zu zeigen, ich kann es."

Nur so könne sich der Mercedes-Ersatzpilot für den Fall der Fälle vorbereiten. "Wenn die Situation kommt, wo ich fahren müsste, dass ich dann einfach ins Auto springen kann und genau weiß, was Sache ist", sagte Schumacher, der mit dem Hypercar von Alpine in weiten Teilen Neuland betritt. "Den einzigen Bezug den ich wirklich habe, ist, als mein Papa gefahren ist", sagte er: "Jetzt selber da einsteigen zu können, ist natürlich ein sehr interessanter Faktor."

Wie sein Vater und Rekordweltmeister Michael Schumacher 1991 wird Mick Schumacher nun nächstes Jahr unter anderem bei dem 24-Stunden-Klassiker in Le Mans antreten. Der Unterschied zwischen den Autos sei "einfach immens", sagte Schumacher: "Aber die Essenz des Rennsports ist immer noch dieselbe. Und das ist, dass man schnell fahren und gewinnen will."

Schumacher war zur Saison 2021 der Aufstieg zum Stammfahrer in der Formel 1 gelungen. Für das US-Team Haas fuhr er zwei Jahre, verlor sein Cockpit zur Saison 2023 aber an den deutschen Routinier Nico Hülkenberg (Emmerich). Seitdem steht er im Mercedes-Team um Lewis Hamilton als Ersatzfahrer unter Vertrag.